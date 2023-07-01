مبابي يدعو إلى التهدئة وإنهاء الاحتجاجات فى فرنسا

إيمان حنا

أصدر لاعب كرة القدم الفرنسى الشهير كيليان مبابي، بيانًا دعا فيه إلى إنهاء أعمال الشغب التي تجتاح فرنسا، وقال مبابى "العنف يجب أن ينتهي".

جاءت تغريدة اللاعب الدولى الشهير مع استمرار الاضطرابات لليلة رابعة في جميع أنحاء فرنسا، وتم نشر عشرات الآلاف من ضباط الشرطة إلى الشوارع في محاولة لتجنب أعمال شغب واسعة النطاق بعد إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث هرع الركاب إلى المنزل قبل إغلاق خدمات النقل مبكرًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، عن اتخاذ "وسائل إضافية" للتعامل مع أعمال الشغب التى اندلعت على خلفية مقتل المراهق نائل.

ودعا ماكرون الآباء إلى تحمل المسؤولية وشبكات التواصل الاجتماعى إلى التعاون، مشيرا إلى أن مسؤولية إبقاء الشباب فى المنزل تقع على عاتق الآباء، ولذا لسلامة الجميع، من المهم أن يتحمل الوالدان المسؤولية الكاملة، مناشدًا الآباء إلى تحمل المسؤولية.

وأدان ماكرون، كل من يستغل هذا الوضع وهذه اللحظة لمحاولة إحداث الفوضى ومهاجمة مؤسسات الدولة.

وكان الرئيس الفرنسى قد ترأس، ظهر اليوم، اجتماعًا جديدًا لخلية الأزمة الوزارية فى باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالى فى فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي.