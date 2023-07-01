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مالك عقار: وفد السودان طلب مساعدة روسيا خلال اللقاء مع لافروف

السبت، 01 يوليو 2023 06:00 ص
مالك عقار: وفد السودان طلب مساعدة روسيا خلال اللقاء مع لافروف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان مالك عقار
وكالات

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قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، إن وفد بلاده طلب في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من روسيا المساعدة في حل النزاع الأهلي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى موسكو: "طلبنا مساعدة روسيا في إنهاء الحرب السودانية. كما اطلعنا وزير الخارجية الروسي على خارطة الطريق لحل الأزمة".

وأشار عقار إلى أن السودان، يعتبر روسيا دولة صديقة وطلب منها أيضا تقديم "مساعدات اقتصادية واستراتيجية".

يوم أمس قال لافروف إن موسكو تنظر بقلق للوضع في السودان، ومستعدة للمساعدة في حل الأزمة، وتجري البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم اتصالات مع الأطراف المعنية هناك.


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