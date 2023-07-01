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لليوم الثاني.. إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر نتيجة تقلبات الطقس

السبت، 01 يوليو 2023 01:46 م
لليوم الثاني.. إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر نتيجة تقلبات الطقس البالون الطائر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، صدور قرار بوقف تحليق رحلات البالون الطائر، حيث قررت سلطة الطيران المدنى الغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي نتيجة سرعة الرياح تجاه الشرق وتقلبات الطقس وقت التحليق صباحاً.

ومن جانبه صرح أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، إنه تم إلغاء رحلات البالون نتيجة شدة الرياح صباحاً، لليوم الثانى على التوالى، موضحاً إنه تقدم شركات البالون الطائر بالأقصر دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، وتساهم تلك الرحلات في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، حيث تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً.

ويضيف أحمد عبود، لـ"اليوم السابع"، أنه تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.


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