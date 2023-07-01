كيف تكشف بشرتك عن مخاطر النوبات القلبية؟

كتبت إيناس البنا

جسم الإنسان نظام معقد، وغالبًا ما يعطينا تلميحات دقيقة حول صحتنا العامة، عندما يتعلق الأمر بالنوبات القلبية، يربط معظم الناس الأعراض بألم الصدر وضيق التنفس.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن النوبات القلبية يمكن أن تظهر أيضًا بطرق أخرى، وهي منطقة مفاجئة حيث قد تظهر علامات التحذير على الجلد، يمكن أن يوفر الانتباه للتغيرات التي تطرأ على بشرتك مؤشرات مبكرة على نوبة قلبية وشيكة.

انتشار النوبات القلبية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية(WHO) ، في عام 2016 ، فقد ما يقرب من 17.9 مليون شخص حياتهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية(CVDs) ، وهو ما يمثل 31 ٪ من إجمالي الوفيات العالمية. ومن بين هذه الوفيات ، 85٪ كانت نتيجة النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

علامات النوبات القلبية على الجلد

وفقًا لموقع "Healthline"، في حين أن تغيرات الجلد وحدها قد لا تشير بشكل قاطع إلى نوبة قلبية ، فمن المحتمل أن ترتبط بعض العلامات بقضايا القلب والأوعية الدموية".

تشمل هذه العلامات الزرقة، وهو تغير لون الجلد أو الشفتين أو طبقة الظفر إلى الزرقة بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم".

جلد بارد ورطب

هناك علامة أخرى محتملة تتمثل في برودة الجلد ورطوبته ، والتي يمكن أن تحدث أثناء نوبة قلبية حيث يستجيب الجسم للإجهاد وانخفاض تدفق الدم".

جلد شاحب

الجلد شاحب، مما يشير إلى انخفاض تدفق الدم إلى المناطق الطرفية من الجسم".

طفح جلدي أو احمرار

في حالات نادرة، قد يكون هناك طفح جلدي أو احمرار ، خاصة في حالات مثل الحمامي العقدية أو التهاب الأوعية الدموية، والتي يمكن أن تترافق مع أمراض القلب، تحدث هذه الحالة بسبب تدفق الدم غير الطبيعي وقد تشير إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية الكامنة.

ألم أو انزعاج

يمكن أن تكون حساسية الجلد أو الألم في الجزء العلوي من الجسم ، خاصة في الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو الفك ، مؤشراً على الإصابة بنوبة قلبية. قد ينتشر هذا الألم من الصدر إلى الخارج ، ومن المهم عدم تجاهل مثل هذه الأعراض.

"من المهم أن نلاحظ أن هذه التغيرات الجلدية لا تقتصر على النوبات القلبية ويمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن عوامل أخرى، لذلك ، من الضروري الانتباه إلى الأعراض الأخرى المصاحبة ، مثل ألم الصدر أو عدم الراحة وضيق التنفس والدوار، إذا كنت تشك في إصابتك بنوبة قلبية ، فمن المهم أن تسعى للحصول على رعاية طبية فورية".

زيارة الطبيب

قال "التقييم الطبي الشامل من قبل أخصائي الرعاية الصحية ضروري لتشخيص النوبة القلبية أو أي حالة طبية أخرى بدقة. سوف يأخذون في الاعتبار عوامل مختلفة ، بما في ذلك تاريخك الطبي ، والفحص البدني ، والاختبارات التشخيصية لتحديد التشخيص والعلاج المناسبين.

بينما يرتبط ألم الصدر وضيق التنفس عادة بالنوبات القلبية ، فإن التغيرات في الجلد يمكن أن توفر أيضًا علامات تحذيرية قيّمة، إدراك هذه المؤشرات المتعلقة بالجلد والتماس العناية الطبية على الفور يمكن أن ينقذ الأرواح.