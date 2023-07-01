اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات بشمال الضفة الغربية المحتلة

السبت، 01 يوليو 2023 09:00 ص
قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات بشمال الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عدة بلدات وقرى في محافظة "نابلس"، شمال الضفة الغربية. 


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من عدة آليات اقتحمت بلدة "بيتا" جنوب محافظة نابلس، ولاحقت فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز. 


وتواجه بلدة "بيتا" اقتحامات من قبل جيش الاحتلال منذ دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "أبيتار" الاستيطانية المخلاة فوق جبل "صبيح" المقابل لها (للبلدة) قبل نحو أسبوعين.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سالم وروجيب، وانسحبت منهما دون أن يبلغ عن اعتقالات. 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الضفة الغربية

قوات الاحتلال



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