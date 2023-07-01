قمة الاتحاد الأوروبى تخلص إلى حزمة شراكة مع تونس

وكالات

عقد المجلس الأوروبي مناقشة استراتيجية حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، حسبما أفادت به وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وخلصت الاستنتاجات التي تبناها زعماء الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، إلى أنه "في هذا السياق، يرحب المجلس الأوروبي بالعمل المنجز بشأن حزمة شراكة شاملة ومتبادلة المنفعة مع تونس".

وأشارت إلى أنها تستند إلى ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة، فضلا عن انتقال الطاقة الخضراء والهجرة والاتصالات بين البشر ودعم استئناف الحوار السياسي في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

وأكد المجلس الأوروبي "أهمية تعزيز وتطوير شراكات استراتيجية مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة".