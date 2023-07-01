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فاتورة الكهرباء تمر بـ6 مراجعات إلكترونية قبل وصولها إلى العميل.. التفاصيل

السبت، 01 يوليو 2023 12:00 ص
فاتورة الكهرباء تمر بـ6 مراجعات إلكترونية قبل وصولها إلى العميل.. التفاصيل عداد كهرباء وفاتورة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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تمر فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بعدة مراحل إليكترونية لمراجعتها بأعلى معايير الدقة قبل وصولها للمشترك، وذلك لضمان صدورها بشكل دقيق يجعلها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، ويضمن حق الدولة فى الحصول على حقها، وفيما يلي مراحل إصدار فاتورة الكهرباء:
 
1- تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى يقوم بالتقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9.
 
2- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع و في حالة أن  القراءة مختلفة عن معدلات الاستهلاك الشهرية للمشترك يتم بحثها وللتأكد من صحتها.
 
3- إرسال القراءات لمراكز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.
 
4-يتم إدخال كل القراءات على السيستم بعد عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر ( 30 يوما ) فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير.
 
5- تضمن هذه المراحل  منع اي محاولة تلاعب في استهلاك و حقوق المواطنين.
 
6- مرور الفاتورة على برنامج الإصدار الموحد لضمان دقتها قبل الطباعة.

الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر

فاتورة الكهرباء

وزارة الكهرباء



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