"عيدية شركات البورصة".. 12 سهما ارتفعت بنسبة تجاوزت 20% خلال يونيو

كتب هانى الحوتى

ارتفع 12 سهمًا بالبورصة المصرية، بنسبة تجاوزت 20% خلال شهر يونيو قبل إجازة عيد الأضحى، ليصبح هذا الصعود بمثابة عيدية للمستثمرين، وضمت قائمة الأسهم الرابحة

1- ابن سينا فارما بنسبة 22.75% ليغلق عند مستوى 2.590 جنيه.

2- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 0.174 جنيه.

3- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 26.55% ليغلق عند مستوى 45 جنيه.

4- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 28.66% ليغلق عند مستوى 22.670 جنيه.

5- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 29.84% ليغلق عند مستوى 8.310 جنيه.

6- مصر للفنادق بنسبة 30.31% ليغلق عند مستوى 104.220 جنيه.

7- أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 32.17% ليغلق عند مستوى 0.304 جنيه.

8- إيه كابيتال القابضة بنسبة 39.23% ليغلق عند مستوى 0.362 جنيه.

9- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 43.02% ليغلق عند مستوى 231.700 جنيه.

10- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 49.27% ليغلق عند مستوى 0.409 جنيه.

11- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 64.80% ليغلق عند مستوى 0.295 جنيه.

12- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 136.29% ليغلق عند مستوى 40.170 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.53% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 30.55% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.