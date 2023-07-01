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عمال تصوير الأشعة فى مستشفيات إنجلترا ينضمون لإضرابات قطاع الصحة فى يوليو

السبت، 01 يوليو 2023 11:32 ص
عمال تصوير الأشعة فى مستشفيات إنجلترا ينضمون لإضرابات قطاع الصحة فى يوليو ارشيفية
كتبت رباب فتحى

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استمرارا لفوضى إضرابات قطاع الصحة فى مستشفيات إنجلترا، صوّت الآلاف من عمال تصوير الأشعة على الإضراب عن العمل، وهي المرة الأولى التي يتخذون فيها إضرابًا صناعيًا في نزاع متزايد على رواتب الرعاية الصحية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. 

وحصلت جمعية عمال تصوير الأشعة (SoR) على إقبال كافٍ وأصوات في 43 مؤسسة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في الاقتراع الذي أغلق في 28 يونيو تؤيد الإضراب، كان لدى أكثر من 150 مؤسسة ثقة أغلبية مؤيدة للعمل ولكن لم تحقق جميعها عتبة المشاركة.
 
وكانت الجمعية، التي تمثل 20000 مصور للأشعة في إنجلترا، تتشاور مع الأعضاء حول مكان وزمان الإضراب. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في شهر يوليو، وهو نفس الشهر الذي يخطط فيه الأطباء المبتدئين والكبار لإضرابات متتالية تقريبًا.
 
وصوت أعضاء الجمعية لرفض عرض الحكومة للأجور بنسبة 5 % بالإضافة إلى مبلغ مقطوع غير موحد لعام 2022-23. وقال دين روجرز، مدير الاستراتيجية الصناعية في الجمعية ، إن العرض كان "ساخرًا" لأن متخصصي تصوير الأشعة "يعملون لساعات طويلة مقابل أجر يتراجع عن متوسط الأجور لسنوات".
 
وقال: "لا يمكن للأطباء والممرضات القيام بوظائفهم بدون أعضائنا - المصورون للأشعة ، مصورو الموجات فوق الصوتية ، مصورو الثدي ، مصورو الأشعة العلاجية وغيرها. قوائم الانتظار تتزايد وبالنسبة لمريض السرطان الذي ينتظر التشخيص والعلاج الإشعاعي ، حتى الانتظار لمدة أسبوعين يمكن أن يعني الفرق بين الحياة والموت."
 
وأضاف "إذا كانت الحكومة تريد تقليل قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية والتأكد من أن المرضى يتلقون العلاج الذي يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه ، فعليها أن تعطي الأولوية بشكل عاجل لتوظيف المتخصصين في تصوير الأشعة والاحتفاظ بهم."
 
 
 
 
 
 

اضرابات بريطانيا

بريطانيا

قطاع الصحة فى بريطانيا

ريشى سوناك

اخبار بريطانيا

هيئة الخدمات الصحية الوطنية



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