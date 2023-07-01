اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 01:54 م
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علماء يتوصلون لإنزيم جديد يحتوى على الزرنيخ ضد مقاومة المضادات الحيوية

السبت، 01 يوليو 2023 01:00 م
علماء يتوصلون لإنزيم جديد يحتوى على الزرنيخ ضد مقاومة المضادات الحيوية علماء يتوصلون لانزيم جديد ضد مقاومة المضادات الحيوية
كتبت أمل علام

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اكتشف علماء جامعة فلوريدا الدولية المضاد الحيوي الأول والوحيد المعروف الذي يحتوي على الزرنيخ لمحاربة مقاومة المضادات الحيوية، الآن تكشف الأبحاث أنه يمكن أن يوقف انتقال مرض قاتل ينتشر في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 20 عامًا وهو الملاريا.

طور فريق من كلية الطب هربرت ويرثيم، عقار أرسينوثريسين ، لمكافحة ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، أثبتت الاختبارات المعملية أن AST  هزم بشكل فعال أكثرها شهرة، بما في ذلك بكتيريا الايكولاي E. coli  و Mycobacteria ، التي تسبب مرض السل.

وبالتعاون مع باحثي الملاريا في كلية الآداب والعلوم والتعليم ، اكتشفوا مؤخرًا أن إنزيم AST يمنع المتصورة المنجلية الطفيلية التي تسبب الملاريا، من إصابة البعوض، على عكس الأدوية الأخرى المضادة للملاريا، هذا الاكتشاف، الذي نُشر مؤخرًا في Microorganisms ، يمهد الطريق لتطوير الانزيم  AST  إلى عقار أكثر فعالية في مكافحة الملاريا للبشر.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة ماسافومي يوشيناجا، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الخلوية وعلم الأدوية: إن "مضادات الملاريا الحالية لا توقف انتقال العدوى تمامًا، مما يعني أن المرضى يمكن أن يستمروا في نقل العدوى إلى البعوض قبل أن يتعافوا"، "إن تطوير عقاقير فعالة جديدة متعددة المراحل أمر حتمي لضمان القضاء على الملاريا والقضاء عليها، لقد وجدنا أن إنزيم AST هو مركب رئيسي واعد لتطوير فئة جديدة من مضادات الملاريا القوية متعددة المراحل."

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express إنه ينما يحتوى انزيم AST  على الزرنيخ - وهو سم قاتل شديد السمية - فهو ليس زرنيخًا نقيًا، منذ أوائل القرن العشرين، تم استخدام الأدوية التي تحتوي على الزرنيخ لعلاج العديد من الأمراض والوقاية منها بأمان، عندما اختبر باحثون إنزيم AST على خلايا الكبد والكلى والأمعاء، استهدف AST طفيلي الملاريا الكامن في الخلايا البشرية ولكنه لم يلحق الضرر بالخلايا نفسها.

ووفقا لما ذكره موقع  Medical Express يتم الإبلاغ عن 240 مليون حالة ملاريا في جميع أنحاء العالم كل عام، في حين أن الغالبية تحدث في إفريقيا، لا يزال من الممكن أن تحدث الملاريا في الولايات المتحدة مؤخرًا، أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي تنبيهًا صحيًا حول العديد من حالات عدوى الملاريا المكتسبة محليًا في فلوريدا وتكساس، وهي المرة الأولى التي تنتشر فيها الملاريا في الولايات المتحدة منذ 2003.

وفقًا لجون لي، الأستاذ المساعد في العلوم البيولوجية، وباحث معهد العلوم الجزيئية الحيوية وأحد مؤلفي الدراسة، تنتشر الملاريا عندما تلدغ البعوضة شخصًا مصابًا بالملاريا، وتصيب الطفيليات الموجودة في دم البعوض، بعد 10أيام ، يمكن للبعوض المصاب أن يعض شخصًا آخر وينقل المرض إليه، استخدام إنزيم ناقلة الأسبارتات لمنع انتشار الطفيليات إلى البعوض يكسر دورة حياة الملاريا.

حصل الفريق على براءة اختراع أمريكية للتوليف الكيميائي وطرق استخدام انزيم AST ولكن قبل أن يصبح إنزيم ناقلة الأسبارتات دواءً - وهي عملية طويلة ومكلفة أحيانًا - سيواصل الفريق أبحاثهم في التحقيق في كيفية دخوله إلى خلايا الدم الحمراء البشرية، حيث يمكن أن يكون أكثر فاعلية ضد الطفيل.

قال باري بي روزين، أستاذ جامعي بارز وعضو في فريق البحث: "المثير في بحثنا هو أنه يوضح مدى اختلاف إنزيم AST كيميائيًا عن الأدوية الأخرى، وهذا يجعلنا أقرب إلى الأدوية الأكثر فاعلية"، "أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن يكون لدينا دواء يطرح  في السوق.


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عقار جديد لمحاربة مقاومة المضادات الحيوية

الملاريا



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