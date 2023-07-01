اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الثانوية الأزهرية 2023 يستأنفون امتحاناتهم بعد إجازة العيد.. شاهد الجدول

السبت، 01 يوليو 2023 10:02 ص
طلاب الثانوية الأزهرية 2023 يستأنفون امتحاناتهم بعد إجازة العيد.. شاهد الجدول امتحانات الثانوية الأازهرية - أرشيفية
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، حيث بدأت اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.
 
وبالنسبة للقسم الأدبي، بدأت الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.
 
وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:
 
القسم العلمى 
 
الإثنين 3 يوليو : الفيزياء
 
الأربعاء 5 يوليو : البلاغة
 
السبت 8 يوليو : التوحيد
 
الإثنين 10 يوليو : الصرف
 
الأربعاء 12 يوليو : التفسير
 
القسم الأدبى
الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء
 
الخميس 6 يوليو : التوحيد
 
الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية
 
 
 

جدول الثانوية الازهرية

الثانوية الازهرية 2023

الثانويه الازهريه

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة