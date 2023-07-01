ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أجهزة طبية مستعملة محظور دخولها البلاد

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي من أصل مصري تهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة المحظور دخولها البلاد.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الالمانية القادمة من فرانكفورت، استوقف أحمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود اجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام محمد عبد الباقي احمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف كل من علاء خضر وهيثم محمد مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من الاجهزة الطبية المستعملة.

قام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من مينا عبد المسيح مأمور الجمرك والدكتور مصطفي ابو الوفا من إدارة الامن الجمركي بتفتيش الراكب ذاتيا ولجنة مكونة من محمد مكاوي و مها ممدوح و مريم عادل و نهلة محمود مآمير الجمرك تحت اشراف ريمون غطاس مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددهم 32 وحدة ما بين أجهزة وعدسات و كابلات.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.





رجال الجمارك



رجال الجمارك





المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات