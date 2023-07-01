صحيفة: تحذير من نزوح جماعى لنواب المحافظين فى برلمان بريطانيا بعد "سنوات الفوضى"

كتبت ــ رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن كبار الوزراء يتوقعون "إخلاء تام" لنواب حزب المحافظين قبل الانتخابات القادمة، حيث استشهدت مصادر حزبية بتجربة رئاسة بوريس جونسون للوزراء، والضغوط المتزايدة على الوظيفة والتراجع المستمر في استطلاعات الرأي وسنوات من الفوضى السياسية المرهقة كأسباب للمغادرة.

وأوضحت أن أكثر من 40 عضوا ببرلمان المحافظين أعلنوا بالفعل أنهم سيستقيلون في الانتخابات المقبلة - وهو أكبر عدد بالنسبة للحزب الحاكم منذ خروج 100 نائب من حزب العمال قبل انتخابات 2010 في أعقاب فضيحة النفقات و13 عامًا في الحكومة.

وقال مصدر كبير في الحزب، إنهم يتوقعون "المزيد" من 352 هم نواب حزب المحافظين للإعلان عن مغادرتهم مع اقتراب موعد الانتخابات. وقالت مصادر مطلعة، إن الفوضى السياسية التي سادت في السنوات الأخيرة أدت إلى بقاء الكثيرين في البرلمان لفترة أطول مما كانوا يتوقعون.

وقال أحد كبار الشخصيات في الحزب: "هناك الكثير في المستقبل ، وسيكون هناك تصفية كاملة. هناك بعض الذين توقعوا الذهاب من قبل الآن لكنهم صمدوا لأن عام 2017 كان انتخابات مبكرة و 2019 كان مثيرًا. هذه هي اللحظة التي سيذهب فيها الكثير ".

ومن بين أولئك الذين أعلنوا بالفعل عن مغادرتهم مزيج من النواب الجدد الذين خدموا لفترة طويلة، وكذلك بعض الذين شغلوا مناصب رفيعة. ومن بين هؤلاء الوزراء السابقين ساجيد جافيد ودومينيك راب ومات هانكوك ونائبة الجدار الأحمر ديهينا دافيسون والمحارب المخضرم المتشكك في الاتحاد الأوروبي بيل كاش.

وذكر نواب حزب المحافظين المغادرين الذين تحدثوا إلى الأوبزرفر مجموعة كاملة من الأسباب لاتخاذ قرار بمغادرة وستمنستر. قال أحدهم: "لا ينبغي أن تقلل من شأن المدى الذي أصبح فيه كونك عضوًا في البرلمان أمرًا غير ممتع بشكل خاص". لقد زاد مقدار الإساءات التي ألقيت علينا ، وأصبحت الظروف أسوأ.