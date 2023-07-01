شحن 50 ألف طن من خام "الكلينكر" إلى كوت ديفوار بميناء شرق بورسعيد

على جانب آخر، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة M.V.CELESTIA القادمة من الإسكندرية، وذلك لتفريغ 1473 طن حديد وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط .

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.