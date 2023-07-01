رئيس وزراء العراق يدعو لموقف دولي حازم من الأعمال المحرضة على الكراهية

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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى موقف دولي حازم من الأعمال المحرضة على العنف والكراهية.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) ان ذلك جاء خلال لقاء السوداني مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية التي تشكل أولوية لدى الحكومة العراقية، وتصب في تحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار.



وثمّن السوداني جهود بريطانيا في دعم العراق بمجالات مختلفة، مؤكدا تطلع حكومة بلاده إلى المزيد من آفاق التعاون بما يعزز المصالح المشتركة.



ولفت إلى الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، مشددا على ضرورة قيام الدول الصديقة بلعب دور أكبر في التصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تحرض على العنف وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات.