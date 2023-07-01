رئيس وزراء إسبانيا يستهل رئاسته للاتحاد الأوروبى بزيارة أوكرانيا

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سينقل "كل التضامن الأوروبي" إلى الحكومة والبرلمان الأوكرانيين.

وتسلمت إسبانيا اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري، وذلك خلفا للسويد وفقا لنظام التناوب المتبع بين الدول الأعضاء الـ27.



وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تتولى فيها إسبانيا الرئاسة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1986.. وكانت الرئاسات الأربع التي شغلتها إسبانيا حتى الآن للاتحاد في أعوام 1989 و1995 و2002 و2010.