ذبح 946 أضحية بالمجان في مجازر الغربية خلال أيام العيد

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك واستقبال المجازر للأضاحي، حيث استقبلت مجازر المحافظة 946 أضحية متنوعة بين أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال.

وأضاف المحافظ أن خدمات الذبح قدمت بالمجان خلال فترة العيد لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية.

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري على أنه تم توقيع الكشف على الحيوانات وفحص كافة المذبوحات بالمجان خلال هذه الفترة.