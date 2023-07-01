خدم الحجاج.. مستشفى "صحة" الافتراضى يفعّل الذكاء الاصطناعى لتحليل الأشعة السينية

يأتي ذلك في إطار جهود "الصحة" في استثمار أحدث التقنيات الطبية المتقدمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية خدمةً لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحي في رؤية المملكة 2030م.