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حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين يتمون نسكهم بطواف الوداع

السبت، 01 يوليو 2023 09:09 ص
حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين يتمون نسكهم بطواف الوداع حجاج - أرشيفية
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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محمود عبد الراضي
أنهى 4951 حاج وحاجة المتعجلون من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من 92 دولة، مناسك حجهم بعد أن طافوا طواف الوداع رافعين أكف الدعوات، داعين الله أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى أهلهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.
 
ويستعد الحجاج بعد أدائهم الركن الخامس للذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- والزيارات المتنوعة لأبرز المعالم النبوية، من خلال خطط أعدتها لجان البرنامج للتفويج والتسكين وغيرها من الخدمات المقدمة لهم بطاقم متكامل.
 
من جهتهم، قدم الحجاج المستضافون الشكر والثناء لطاقم البرنامج كافة, لما وجدوه من خدمات واهتمام وتوفير كل ما يحتاجون إليه منذ وصولهم إلى المملكة وتأدية فريضة الحج، حتى مغادرتهم إلى المدينة المنورة، داعين المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديمهم لخدمة الإسلام والمسلمين.

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