توقعات أسعار الذهب بعد عودة نشاط البيع والشراء عقب عيد الأضحى "فيديو"

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت منتصف التعاملات هبوط بحوالي 20 جنيها، مع حدوث زيادة في معروض الذهب في الأسواق بالتزامن مع عودة المصريين بالخارج في إجازات العيد، وبيع الكميات التي تم شراؤها للاستفادة من قرار مجلس الوزراء للسماح بدخول الذهب بدون جمار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

عيار 21 يسجل 2280 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

أنهى الذهب جلسة تعاملات أمس بختام جلسات الأسبوع على مكاسب لكنه فشل في تحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بضغط من توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما منحت مؤشرات على تراجع التضخم المعدن الأصفر بعض الدعم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1919.57 دولار للأونصة، لكنه أنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 0.09%، وانخفضت الأسعار 2.7% على أساس شهري و بنسبة 2.9% هذا الربع، متراجعة من مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولارًا في مايو بسبب الاضطرابات المصرفية الأمريكية.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ركودا في مايو أيار، في حين ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى البنك المركزي بوتيرة سنوية 3.8%، منخفضا عن وتيرة أبريل التي بلغت 4.3%.