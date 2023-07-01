اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 06:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

توزيع مليونى نسخة من المصاحف على الحجاج المغادرين للأراضى المقدسة

السبت، 01 يوليو 2023 05:39 م
توزيع مليونى نسخة من المصاحف على الحجاج المغادرين للأراضى المقدسة الحرم المكى الشريف
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محمود عبد الراضي
 
باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم، توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة