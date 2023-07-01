تعرف على خطة جامعة الإسكندرية لتطوير شهادات التحول الرقمى

تسعى جامعة الإسكندرية، لتطوير شهادات التحول الرقمى كونها شهادة قومية، وتصبو إلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية كأحد الأهداف الاستراتيجية، وينشر "اليوم السابع" خطوات تطوير الشهادات الأساسية .
1-التدريب والاختبارات علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بشكل احترافي
2- أصبحت متطلب منح الدرجات العلمية للدراسات.
3- دعم وتطوير قدرات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
4- رصد الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية بجامعة الإسكندرية
5- التدريب والاختبارات علي شهادة اساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلي للجامعات.
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