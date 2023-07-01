اليوم السابع
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تعرف على خطة جامعة الإسكندرية لتطوير شهادات التحول الرقمى

السبت، 01 يوليو 2023 09:30 ص
تعرف على خطة جامعة الإسكندرية لتطوير شهادات التحول الرقمى جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تسعى جامعة الإسكندرية، لتطوير شهادات التحول الرقمى كونها شهادة قومية، وتصبو إلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية كأحد الأهداف الاستراتيجية، وينشر "اليوم السابع" خطوات تطوير الشهادات الأساسية .

1-التدريب والاختبارات علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بشكل احترافي

2- أصبحت متطلب منح الدرجات العلمية للدراسات.

3- دعم وتطوير قدرات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

4- رصد الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية بجامعة الإسكندرية

5- التدريب والاختبارات علي شهادة اساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلي للجامعات.

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعة الاسكندرية

شهادة التحول الرقمى



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