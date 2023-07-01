تعرف على تفاصيل موسم حصاد الفراولة فى إحدى محطات الفرز بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصد "اليوم السابع" العمل داخل إحدى محطات تصدير الفراولة بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.

ويقول المهندس أحمد إسماعيل المسؤل عن إحدى محطات فرز الفراولة لتصديرها للخارج بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، أن العمل يبدأ من الساعة الخامسة صباحا عن طريق جمع الفراولة من المزارع فى الصباح الباكر قبل الحرارة وذلك نظرا لأن محصول الفراولة لايمكن جمعه فى درجة حرارة عالية .

ويضيف المسؤل عن إحدى محطات فرز الفراولة لتصديرها للخارج بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، أنه يتم توريد المحصول للمحطات لكى يتم تقميع الفراولة وفرز المحصول لكى يتم تصديرها فى الخارج والمصانع كفرز للمصانع لعمل العصائر .

ويشير إسماعيل غانم صاحب محطة فرز الفراولة بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، أن العمل يبدأ من الساعة الخامسة صباحا فى تجميع محصول الفراولة من المزرعة، ويتم بعد ذلك إرسالها إلى محطة الفرز .

ويشير صاحب محطة فرز الفراولة بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، يتم فرز المحصول لكى يتم تصديرها إلى الخارج والى المصانع لعمل العصائر.

ويؤكد أن انواع الفراولة وهى فستيفان، سنشين، فولوريدا، فريجو، فرتونا وهذا أشهر أنواع الفراولة الفراولة التى يتم زراعتها فى مصر .

وتقول إم محمد أحد السيدات العاملات بمحطة الفرز بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، أن العمل يبدأ فى المحطة من الساعة التاسعة صباحا ويتم تقميع الفراولة وفرزها لتصديرها إلى الخارج ومصانع العصير .

وتشير نقوم بفرز البرنيكه بعشر جنيها ونقوم بفرز مايقرب من 15 إلى 20 برنيكة يوميا.



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