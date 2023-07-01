اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 06:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أماكن صناعة أجراس كنائس مصر

السبت، 01 يوليو 2023 06:00 ص
تعرف على أماكن صناعة أجراس كنائس مصر جرس الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر أصوات أجراس الكنائس أصوات أجراس الكنائس خفية عن الأنظار، ولكنها مسموعة للجميع حتى أصبحت تشكل طقس الحياة اليومية فى القداسات والأعياد المختلفة، وبدقة منها يلتفت جميع المواطنين إلى مصدر الصوت فيعرفون بدء القداس.

ويقول القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة و15 مايو للأقباط الأرثوذكس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن صناعة الأجراس موجودة الآن، فى دير الأنبا صموئيل المعترف فى المنيا، حيث يوجد بها مصنع يصنع الأجراس بمواصفات خاصة فلابد أن تكون من النحاس ذات النقاوة العالية ليكون يكون صدى الصوت بها عالى.

وتابع وكيل المطرانية، أن باقى الأجراس التى لا يتم صناعتها فى دير الأنبا صموئيل المعترف تأتى من روما للكنيسة بالمواصفات التى تطلبها، فمعظم الكنائس تستخدمه سواء كان جرس يدوى أو بالكهرباء، مشيرا إلى أن أغلب الأجراس الأن يتم تركيبها بالكهرباء عن طريق موتور.

وحول طريقة شراء الكنائس للأجراس ذكر أن أغلبها يكون "أونلاين" من روما وتأتى عن طريق الباخرة شأنها كشأن أى سلعة يتم شرائها عن طريق الإنترنت بعد المعاينة والتأكد من جودتها، وذلك لأن أغلب الكنائس وبخاصة الكاثوليكية التى شيدها كانوا مهندسيين من روما.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

أجراس الكنائس

صناعه أجراس الكنائس



الموضوعات المتعلقة

صوت الوطنية فى الأفراح والأحزان.. "اليوم السابع" يرصد أنواع الأجراس بكنائس حلوان والزمالك والهرم والزيتون.. الإسكندرية تضم أقدم وأكبر جرس.. وقساوسة ومؤرخون يروون مراحل تطوره من الخشب إلى الكهرباء.. فيديو وصور

الثلاثاء، 30 مايو 2023 06:00 م

أجراس الكنائس تدق.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس كاتدرائية مدينة نصر بحضور وزراء.. المطران سامى فوزى يترأس قداس كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.. ومطران الطائفة المارونية: نصلى من أجل وطننا

السبت، 24 ديسمبر 2022 08:00 م

تعرف على أنواع رنات أجراس الكنائس

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 07:00 ص

أجراس الكنائس تدق احتفالًا بانتصار 6 أكتوبر المجيد

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:50 م

أجراس الكنائس تدق مساء غد احتفالا بعيد العنصرة.. كنيسة العذراء بحارة زويلة تقيم قداسات على فترتين تيسيرًا على الموظفين.. الأب بولس جرس: تعقيم الكنيسة ومتاح مشاركة كل المصلين.. والكاثوليك: ننصح دائما بالحذر

السبت، 11 يونيو 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة