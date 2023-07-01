تعرف على أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج ببنى سويف والأوراق المطلوبة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف، والأوراق المطلوبة التي تهم الكثير من الشباب المقبلين على الزواج، من أجل عقد القران وإتمام الزواج.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج هى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص على أن تكون سارية ، إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطرف الآخر، صورة شخصية للشخص المقبل على الزواج.

وأضاف الدكتور محمد يوسف لـ"اليوم السابع"، أن هناك 8 أماكن لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف وهى رعاية الطفل ببني سويف، الوحدة الصحية بباروط، المركز الطبي في ببا، المركز الطبي بناصر، وحدة قمن العروس الصحية بالواسطى، وحدة المماليك الصحية بإهناسيا، الوحدة الصحية ببدهل في سمسطا، رعاية طفل الفشن.