تجدد المعارك المسلحة بين الجيش السودانى والدعم السريع فى بالخرطوم

وكالات

شهد اليوم تجدد المعارك المسلحة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم بعد انتهاء هدنة عيد الأضحى المبارك.

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها أفشلت تحركا للجيش السوداني في منطقة شمال بحري الجمعة، حيث كان يهدف لإسناد منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة.

وقالت "الدعم السريع" في بيان لها على حسابها في "فيسبوك" مرفقا مع مقطع فيديو: "تصدى أشاوس الدعم السريع، لقوات البرهان وأذرع النظام البائد، بقوة وكبدوا المعتدين خسائر في الأرواح والعتاد".

وذكر وسائل إعلامية الخميس، تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق القتال، عقب انتهاء هدنة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية التابعة للجيش قصفت مواقع للدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أنها سهّلت إطلاق سراح 125 جنديا سودانيا احتجزتهم "الدعم السريع" التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني منذ أبريل.

وتسبب الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أزمة كبيرة، حيث يحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية بحسب الأمم المتحدة، فيما شرد الاقتتال ما يقارب 2.8 مليون شخص، فر منهم حوالي 650 ألفا إلى الدول المجاورة.