"بروش غزالة" أشهر دبوس صدر أثرى بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة عدة قطع أثرية مختلفة، من بينها قطع أثرية ترجع للأسرة العلوية، من بينها بروش الغزالة الأثرى المصنوع من ذهب مرصع بالألماس.. تعرف عليه.

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمحف آثار الغردقة، أن يرجع تاريخ بروش الغزالة إلى عام 1805 ميلادية ويعد من القطع النادرة من داخل متحف الغردقة.

وأضاف: هو عبارة عن دبوس صدر "بروش" من الذهب المرصع بفصوص الألماس دقيق الصنع، حيث برع الفنان فى إبراز أدق التفاصيل التى شكلت على هيئة غزالة تعدو بحيوية ونشاط.

وتابع: الدبوس من ضمن مقتنيات الأميرة فاطمة إسماعيل إحدى أميرات أسرة محمد على وهى واحدة من بنات الخديوى أسماعى، والأشهر من بينهم والتى عرف عنها أهتمامها وشغفها بالأعمال الخيرية فى تلك الفترة من التاريخ المصرى الحديث، ويعتبر من أبرز أعمالها هو مساهمتها فى بناء جامعة القاهرة.



بروش الغزالة