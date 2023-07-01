اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 07:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوى العام والفنى بالقاهرة لعام 2023.. التفاصيل

السبت، 01 يوليو 2023 07:00 ص
بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوى العام والفنى بالقاهرة لعام 2023.. التفاصيل الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام والفنى للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022

وتبدأ المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ وفقاً للتنسيق المعلن، بينما يبدأ التقديم للصف الأول الثانوى الفنى اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ وفقاً للتنسيق المعلن.

 

رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والثانوى الفنى:

https://tansiksec.emis.gov.eg

 

رابط الإيميل الموحد:

https://office365.emis.gov.eg

 

 


تنسيق الثانوى

تنسيق مدارس الثانوي بالقاهرة

تنسيق الثانوي بالقاهرة

تعليم القاهرة



الموضوعات المتعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على عدد الأسئلة والدرجات بامتحان التاريخ والفيزياء

الخميس، 29 يونيو 2023 11:08 م

وزير التعليم: مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس المذاكرة

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. التعليم تكشف تفاصيل ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد عينة عشوائية بامتحانات الثانوية العامة 2023

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:01 ص

غدا بداية المرحلة الأولى لتنسيق الثانوى العام بالقاهرة

الجمعة، 30 يونيو 2023 04:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة