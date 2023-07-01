بتمويل أوروبي.. افتتاح أطول نفق تحت الماء في أوروبا ببولندا

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أعلنت المفوضية الأوروبية عن افتتاح أطول نفق تحت الماء بتمويل من الاتحاد الأوروبي رسميًا في بولندا، ليربط جزيرتي يوزدوم وولين ومركز مدينة أووينوجيسي ببقية البلاد ويسمح للسكان المحليين والزوار بتجربة نقل سلسة يمكن أن تكون بمثابة محفز للتنمية الاقتصادية في المنطقة.



وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة: أن المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2018، حصل على 162.3 مليون يورو من تمويل أداة سياسة التماسك من فترة التمويل 2014-2020 ومن إجمالي الاستثمار البالغ 191.5 مليون يورو.



وأضاف البيان: أن التنقل اليومي بالعبارة بالنسبة لسكان أووينوجيسي وخاصة من يعملون في منطقة غرب بوميرانيا كان طويلًا وصعبًا، غير أن الأمر تغير الآن بشكل كبير حيث سيستغرق المعبر الآن 2-3 دقائق فقط للعبور من المدينة التي تعد أيضًا واحدة من أفضل الوجهات السياحية في بولندا، حيث تجذب ما يقرب من 2.5 مليون زائر سنويًا، والذين سيستفيدون الآن أيضًا بشكل كبير من النفق الجديد.



ويبلغ طول النفق 1440 مترًا وسيربط بين شطري مدينة أووينوجيسي الواقعة على جزيرتي أوزنام وولين.. كما سيسهل النقل بين بولندا وألمانيا ويخلق آفاقًا جديدة للاستثمارات وخلق فرص العمل في المنطقة..بحسب البيان.