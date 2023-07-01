بايدن يعتمد أوراق "شيه فنج" السفير الصينى الجديد لدى واشنطن

وكالات

اعتمد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم السبت، أوراق اعتماد السفير الصينى الجديد لدى واشنطن شيه فنج، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت السفارة الصينية، عبر موقعها الرسمي، أن بايدن قبل أوراق اعتماد السفير الصينى الجديد لدى واشنطن بمكتبه فى البيت الأبيض، وبحثا العلاقات الصينية الأمريكية.

وجاء فى بيان السفارة: "تلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، أوراق اعتماد السفير الصينى الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، فى المكتب الرئاسى بالبيت الأبيض، ورحب بايدن بالسفير فنج وهنأه بمنصبة الجديد، وأجريا محادثة بحثا خلالها العلاقات بين البلدين".

ومن جانبه وصف فنج تعيينه بمنصب السفير الصينى الـ 12 فى الولايات المتحدة بأنه "شرف ومسؤولية كبيران".