بايدن يتهم المحكمة العليا الأمريكية بإساءة تفسير الدستور

وكالات

اتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا بإساءة تفسيرها للدستور الأمريكي بعد قرارها إلغاء برنامجه القاضي بشطب الديون الدراسية، حيث قال "أعتقد أن المحكمة أساءت تفسير الدستور".

وجاء تصريح بايدن للصحفيين ردا على سؤال عمّا إذا كان يرى أنه قد تجاوز سلطته عندما قرّر إلغاء القروض التعليمية لملايين الأمريكيين.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنّه لم يقطع نهائيا "آمالا كاذبة"، عندما وعد بشطب ديون الطلبة، واعتبر أن قراره مناسب.

وقال بايدين إن "الجمهوريين سرقوا الأمل الحقيقي" بشطب القروض.

وفي وقت سابق، صرح بايدن أنه يعتبر منع المحكمة العليا خطة تخفيف عبء الديون الدراسية "خطأ"، في حين وعد بإيجاد طرق بديلة لمساعدة المقترضين.

من جهتها، قضت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون، بأن وزارة التعليم الأمريكية لا تحوز سلطة إلغاء 430 مليار دولار من قروض الطلبة، دون الحصول على موافقة الكونغرس.

ألغت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة برنامج الرئيس جو بايدن لشطب قروض طلابية لملايين الأمريكيين، تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار، حيث خلصت المحكمة إلى أن بايدن تجاوز صلاحياته في خطوة سعى عبرها إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين من الطلبة.