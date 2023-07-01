اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 10:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الولايات المتحدة ترحب بتقدم الصومال في دحر الإرهاب وبناء السلام والاستقرار

السبت، 01 يوليو 2023 10:01 ص
الولايات المتحدة ترحب بتقدم الصومال في دحر الإرهاب وبناء السلام والاستقرار وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم الذي أحرزه الصومال في دحر الإرهاب وبناء السلام والاستقرار من خلال المصالحة.


وأعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت بمناسبة يوم الصومال الوطني - عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز روابط الشراكة مع الصومال بينما يعملان معا على الحوكمة والمصالحة والنمو الاقتصادي الشامل والمرونة في مواجهة الجفاف والصدمات المناخية الأخرى.


وأضاف بلينكن "في هذه الذكرى، أرحب بالتركيز المستمر على المصالحة السياسية والاستعدادات لتولي الصومال المسؤولية الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية".


واختتم البيان قائلا "إن الولايات المتحدة تتمنى لشعب الصومال سنة سلمية ومزدهرة مقبلة في تهنئة لشعب وحكومة الصومال بالعيد الوطني الثالث والستين".


الولايات المتحدة

الصومال

أنتوني بلينكن

أمريكا والصومال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة