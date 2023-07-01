الولايات المتحدة ترحب بتقدم الصومال في دحر الإرهاب وبناء السلام والاستقرار

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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم الذي أحرزه الصومال في دحر الإرهاب وبناء السلام والاستقرار من خلال المصالحة.



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت بمناسبة يوم الصومال الوطني - عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز روابط الشراكة مع الصومال بينما يعملان معا على الحوكمة والمصالحة والنمو الاقتصادي الشامل والمرونة في مواجهة الجفاف والصدمات المناخية الأخرى.



وأضاف بلينكن "في هذه الذكرى، أرحب بالتركيز المستمر على المصالحة السياسية والاستعدادات لتولي الصومال المسؤولية الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية".



واختتم البيان قائلا "إن الولايات المتحدة تتمنى لشعب الصومال سنة سلمية ومزدهرة مقبلة في تهنئة لشعب وحكومة الصومال بالعيد الوطني الثالث والستين".