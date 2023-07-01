الممنوع والمسموح لمريض النقرس فى عيد الأضحى

كتبت نهير عبد النبى

مرض النقرس من الأمراض المنتشرة ويعانى منها الكثيرون وينصح المرضى دائما بالحد من تناول اللحوم حيث إنها تزيد من أعراض المرض، وعادة ما يؤثر النقرس على إصبع القدم الأكبر.

وفى عيد الأضحى ينصح مرضى النقرس بتنظم وجباته الغذائية والابتعاد عن الأكلات التي تسبب له مشاكل صحية وحسب ما ذكره موقعhelthy نقدم الممنوع والمسموح لمرضى النقرس في العيد:

الأكلات الممنوعة لمرضى النقرس

- تجنب تناول اللحم الأحمر والطيور ذات اللحوم الحمراء مثل البط والأوز والحمام وتجنب الجمبرى والتقليل من شرب الشاى والقهوة والمياه الغازية.

- يفضل عدم تناول الحمضيات بكثرة مثل الليمون والبرتقال واليوسفى، وذلك لأنها من الأكلات الممنوعة لمرضى النقرس، كما يفضل عدم تناول العيش السن الذي يحتوي على الردة ويمكن تناول العيش البلدى.

الأكلات المسموحة لمرضى النقرس

- الدجاج والسمك البلطى والماكريل والحبوب الكاملة مثل البليلة والشوفان والفلفل الرومى الملون وزيت الزيتون والخضار مثل الشبت والبقدونس.

- الإكثار من تناول مغلي البقدونس على الريق يوميا ومن الممكن أن نضيف إليه مغلى الشعير، لأنه يعمل كمدر جيد للبول والذى يعتبر من الأمور الهامة لمرضى النقرس الحرص على تناول مدرات البول.

أضرار اللحوم على مريض النقرس

أضرار اللحوم على مريض النقرس عديدة، لأن اللحوم من البروتينات الحيوانية عالية البيورينات، وهو ما يؤدي إلى تراكم البيورينات والذي يترتب عليه ارتفاع مستويات حمض البوليك ، والذي قد يؤدي بدوره إلى النقرس .

وهناك مجموعة من الأطعمة عالية إلى حد ما في البيورينات ولذلك يجب تناولها باعتدال، وذلك حتى لا تسبب في أضرار على مريض النقرس، وتشمل هذه الأطعمة ما يلي :

-لحم بقري، مثل: المخ، والخبز الحلو، والقلب، والكلى، والكبد

-ديك رومى

-خروف

-لحم الغزال

-الرنجة والأنشوجة والسردين والسردين

-الماكريل والتونة والسلمون المرقط وسمك القد

-بلح البحر

-لحم الضأن

-لحم خنزير

-دجاج

-الأوز

-البط

-سمك السالمون

محار وجمبري

وفي حين أن هذه البروتينات تحتوي على نسبة أقل من البيورينات، لا يزال يتعين عليك محاولة الحد من تناول وأضرار اللحوم على مريض النقرس، والبروتينات الحيوانية بالكامل من 3 إلى 6 أونصات يوميًا ، أي حصة واحدة إلى حصتين.

وإذا كنت ترغب في تضمين بعض البروتين الحيواني في نظامك الغذائي ، يوصي فقط بكمية معتدلة، وينصح بتجنب تناول كميات كبيرة من اللحوم الغنية بالبيورين الحصة النموذجية من اللحم هي 3 أونصات والسمك 4 أونصات.