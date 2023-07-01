المملكة المتحدة تحذر من تداعيات انسحاب بعثة الأمم المتحدة من مالى

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أعربت المملكة المتحدة عن قلقها البالغ حيال التداعيات المحتملة لانسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسما) من مالى، فى ضوء ما تواجهه مالى ومنطقة الساحل الأوسع نطاقاً من عدم استقرار واحتياجات إنسانية متزايدة.

وأكدت المملكة المتحدة، فى بيان نشرته عبر موقعها الالكترونى، على ضرورة التزام جميع الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر بتعهداتهم بموجب الاتفاقية.

كما حثت الأمم المتحدة على النظر فى إنشاء كيان مناسب لدعم الحوار والتنفيذ المستمرين فى إطار الخطة الانتقالية للبعثة المتكاملة.

ومع ذلك، ترحب المملكة المتحدة باتخاذ هذا القرار، الذى يؤكد ضرورة انسحاب البعثة المتكاملة بطريقة "آمنة ومنظمة"، إلا أنها تأسف لأنه لم يكن من الممكن اعتماد قرار يسمح بجدول زمنى أكثر حصافة للانسحاب، وولاية من شأنها أن تمكن البعثة المتكاملة من مواصلة تقديم الدعم خلال فترة الانسحاب.

كما عبرت المملكة المتحدة فى بيانها عن قلقها إزاء توقف تفويض البعثة لحماية المدنيين اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

وأفادت بأن انسحاب مينوسما يعد مهمة لوجستية كبرى لن تخلو من المخاطر، مما يؤكد أهمية التزام مالى بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال عملية خروج البعثة المتكاملة واحترام اتفاق مركز القوات حتى رحيلها.

وفى هذا الصدد، حثت مالى على إنهاء القيود المفروضة على واردات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالي.

وجددت التزامها بدعم الشعب المالي، داعية السلطات إلى الوفاء بالتزامها بالانتقال السياسى ، بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى فبراير 2024.