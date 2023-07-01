وقالت الرئاسة الروسية(الكرملين) في بيان:"بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى الرئيس الروسي محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس".

وأضاف البيان:"أعرب الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال دعمه الكامل للإجراءات، التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وسيادة القانون خلال أحداث 24 يونيو".



وأوضح البيان أن الرئيسين أعربا عن رغبتهما لمزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية الروسية الفلسطينية.



وتابع البيان:"جدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المؤيد لإيجاد حل عادل ومستدام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي القائم".



وكانت قوات من مجموعة "فاجنر" استولت مؤقتا يوم السبت الماضي 24 يونيو على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة "روستوف" الروسية وتقدمت نحو العاصمة موسكو. وعر وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوجرى التوصل إلى اتفاق بين موسكو وفاجنر لإنهاء التمرد.