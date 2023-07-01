اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 09:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القومية للأنفاق: جزار واقعة المونوريل يواجه إجراءات قانونية صارمة

السبت، 01 يوليو 2023 07:45 م
القومية للأنفاق: جزار واقعة المونوريل يواجه إجراءات قانونية صارمة واقعة جزار المونوريل
كتب: سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا جديدا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه من خلال التنسيق بين وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات فقد قامت الشرطة بالقبض على الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لقيامه بالتعدي على منشآت عامة تخص الهيئة القومية للأنفاق ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع المنشأت ووسائل المواصلات العامة.

وناشدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق المواطنين بالاستمرار في الإبلاغ عن كافة التجاوزات والسلوكيات السلبيه التي يقوم بها البعض عند تعامله مع المنشآت ووسائل المواصلات، وذلك بهدف مشاركة السادة المواطنين مع الجهات المعنية في الحفاظ على هذه المنشآت ووسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب المصرى. 


القوميه للانفاق

جزار المونوريل

واقعه جزار المونوريل

شرطه النقل

شرطه المواصلات



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل تحديد هوية الجزار مرتكب جريمة تعليق اللحوم بأعمدة المونوريل (فيديو)

السبت، 01 يوليو 2023 05:00 م

تشميع محل الجزارة المسئول عن تعليق اللحوم على أعمدة المونوريل.. صور

السبت، 01 يوليو 2023 03:32 م

محافظة القاهرة تحيل صاحب محل جزارة علق اللحوم على أعمدة المونوريل للنيابة

السبت، 01 يوليو 2023 03:40 م

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط جزار علق لحوما بأعمدة المونوريل فى مدينة نصر

السبت، 01 يوليو 2023 04:58 م

تحرك أجهزة الدولة فى واقعة "جزار المونوريل".. إجراءات من المحافظة والهيئة القومية للأنفاق.. تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة وبيئة وإشغال طريق.. والحى: ارتكب مخالفات أيام الوقفة وعيد الأضحى وتم التعامل معه

السبت، 01 يوليو 2023 07:00 م

تحرير 17 محضرا فى حملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم المجمدة بالأقصر

السبت، 01 يوليو 2023 05:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة