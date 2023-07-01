القبض على سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الخامس

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "بأسلوب المغافلة" من داخل فيلا "محل عملها" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة .

كما نجحت فى ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "مجهول المصدر") حال قيامها بمحاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بسرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محال الملابس "بأسلوب المغافلة" وأقرت بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وأقرت بإرتكابها عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها، وأقرت بالتصرف فى باقى الهواتف بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة.