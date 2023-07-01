الصومال يحتفل بعيد الاستقلال الوطنى الـ63

كتبت JJ إسراء أحمد فؤاد

يحيي الشعب الصومالي اليوم السبت الموافق الأول من يوليو، مناسبة الاستقلال الوطني الـ63 في العاصمة مقديشو وعموم محافظات البلاد، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".

كما تقوم الجاليات الصومالية المقيمة في الخارج بالاحتفال بهذه المناسبة. وستقام مناسبة الاحتفال الوطني، اليوم في ملعب مقديشو، وبمشاركة رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، وسيلقي خطاباً يتطرق فيه إلى مكانة هذا اليوم وجهود القضاء على مليشيات الخوارج.

وقد خرج آلاف المواطنين صباح اليوم إلى شوارع العاصمة يرتدون ألوان العلم الوطني من أجل التعبير عن الاحتفال بمناسبة الاستقلال الوطني.

وشارك الرئيس الصومالى، الليلة الماضية في المناسبة التي جرت في القصر الرئاسي، نواب في مجلسي الشعب والشيوخ، وزراء في الحكومة الفيدرالية، عمدة بلدية مقديشو، بالإضافة إلى مسئولين آخرين وشرائح المجتمع المدني المختلفة.

وخلال المناسبة قامت وحدات من الجيش الوطني برفع العلم الوطني عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، والذي يصادف التوقيت الذي تم فيه رفع العلم في العاصمة مقديشو في الأول من يوليو عام 1960.

كما تم إحياء مناسبة الاستقلال الوطني المجيد في عموم محافظات البلاد، وإطلاق الألعاب النارية للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة.

ونالت جمهورية الصومال استقلالها من المستعمرتين البريطانية والإيطالية في عام 1960 وذلك بعد كفاح طويل في سبيل الحصول على الحرية والسيادة الكاملتين ليتمتع بهما الجيل الجديد من أبناء البلاد.

وقسم الاستعمار الأوربي أراضي الصومال إلى أجزاء، حيث أخذت بريطانيا الجزء الشمالي من البلاد، وإيطاليا الجزء الجنوبي، بينما احتل الفرنسيون على الصومالي الفرنسي المعروف حاليا بجيبوتي.

ورغم عدم وجود نظام سياسي يربط القومية الصومالية آنذاك إلا انهم وقفوا ضد الاستعمار.