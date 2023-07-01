الشباب والرياضة بالوادى الجديد تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

احتفلت مراكز شباب الوادي الجديد بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو "أغانى وطنية واحتفالات "ضمن ثالث أيام مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بمحافظة الوادى الجديد وسط إقبال متزايد للمواطنين، على المراكز التى فتحت أبوابها لإستقبال الجماهير من النشء والشباب بعد النجاح الكبير الذي تحقق بإقبال كثيف لأداء صلاة العيد بساحات مراكز الشباب، وكذلك خلال اليومين الماضيين من أجازة عيد الاضحى المبارك بكافة مراكز الشباب.

وعملت مراكز الشباب على تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال اليوم الثالث بمبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب"، وتضمنت العديد من الفقرات الترويجية والفنية والبرامج الإستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

كما شهدت مراكز الشباب منذ الصباح الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، وتشغيل الاغانى الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالاعلام والورود والهدايا، وذلك لتزامن الاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع ذكرى الثورة المجيده، وتستمر الاحتفالات حتى منتصف الليل، ورفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن تنفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب"، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب وجاهزيتها لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الاضحي المبارك وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.