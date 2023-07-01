السيطرة على حريق في عمارة سكنية و4 أحواش ماشية بقرية الدير جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء الجمعة، فى السيطرة على حريق أتى على محتويات العقار بالكامل، وانتقل إلى 4 أحواش ماشية مما تسبب فى نفوق 10 رؤوس ماشية، دون مصابين أو خسائر بشرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت باندلاع شب حريق فى عمارات الدير على الطريق السريع بجوار كبرى قريه الدير، مما أسفر عن تفحم حجرة نوم كاملة وحجرة جلوس و3 كنبات ونيش وشاشه عرض ومروحة، ومحتويات غرفة أطفال والمطبخ بالكامل.

كما تبين من خلال الفحص أن النيران انتقلت إلى 4 أحواش ماشية، مما أسفر عن نفوق 5 مواشى و5 أغنام، ومخلفات زراعة، وانتقل على الفور لموقع الحريق 4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف ورجال الشرطة، دون خسائر بشرية أو مصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.