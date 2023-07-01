السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى 10 يوليو

وكالات

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بياناً الجمعة، أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوى السودانى حتى العاشر من يوليو أمام الحركة الجوية، باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.



وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطائرات بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في منتصف أبريل.

وشهد الجمعة تجدد المعارك المسلحة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم بعد انتهاء هدنة عيد الأضحى المبارك.

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها أفشلت تحركا للجيش السوداني في منطقة شمال بحري الجمعة، حيث كان يهدف لإسناد منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة.