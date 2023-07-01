الدفاع الروسية: القضاء على 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على حوالي 600 عسكري أوكراني ومرتزق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.



وقال بيان للدفاع الروسية اليوم السبت:" صدت قواتنا خمسة عشر هجوما أوكرانيا، وبلغت خسائر العدو أكثر من 265 عسكريا أوكرانيًا".



وأضاف البيان:"في اتجاه كراسنو - ليمانسكي جرى القضاء على نحو 90 عسكريًا أوكرانيا، وفي اتجاه زابوروجيا تم القضاء على أكثر من 140 جنديًا أوكرانيًا ومرتزقا".



وتابع بيان الدفاع الروسية:"لقد بلغت خسائر العدو أكثر من 75 عسكرياً أوكرانياً في اتجاه كوبيانسك، وأكثر من 30 عسكريا أوكرانيا في اتجاه خيرسون".



وأشار البيان إلى استهداف منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للمجموعة الموحدة للقوات الأوكرانية في محيط مدينة زابوروجيا،منوها باعتراض صاروخي كروز بعيدي المدى من نوع "ستورم شادو" وخمسة صواريخ "هايمارس" وإسقاط 12 مسيرة أوكرانية في أرتيوموفسك وسوليدار في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا.