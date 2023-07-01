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"الداخلية" توفر سلعا مخفضة بمبادرة كلنا واحد بمناسبة 30 يونيو.. فيديو

السبت، 01 يوليو 2023 12:47 م
"الداخلية" توفر سلعا مخفضة بمبادرة كلنا واحد بمناسبة 30 يونيو.. فيديو كلنا واحد - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى تخفيضات خاصة فى الأسعار ضمن مبادرة كلنا واحد ، وتظيم احتفالات بمختلف أنحاء الجمهورية كانت محل إشادة من قبل المواطنين.


الداخلية

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