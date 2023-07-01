"الداخلية" توفر سلعا مخفضة بمبادرة كلنا واحد بمناسبة 30 يونيو.. فيديو

بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى تخفيضات خاصة فى الأسعار ضمن مبادرة كلنا واحد ، وتظيم احتفالات بمختلف أنحاء الجمهورية كانت محل إشادة من قبل المواطنين.
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بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى تخفيضات خاصة فى الأسعار ضمن مبادرة كلنا واحد ، وتظيم احتفالات بمختلف أنحاء الجمهورية كانت محل إشادة من قبل المواطنين.
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