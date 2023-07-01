"الداخلية" توفر سلعا مخفضة بمبادرة كلنا واحد بمناسبة 30 يونيو.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى تخفيضات خاصة فى الأسعار ضمن مبادرة كلنا واحد ، وتظيم احتفالات بمختلف أنحاء الجمهورية كانت محل إشادة من قبل المواطنين.