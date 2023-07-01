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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط جزار علق لحوما بأعمدة المونوريل فى مدينة نصر

السبت، 01 يوليو 2023 04:58 م
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط جزار علق لحوما بأعمدة المونوريل فى مدينة نصر جزار المونوريل
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة.
 
 
بالفحص أمكن تحديد محل الواقعة وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وأن وراء ارتكابها (مالك محل جزارة - سيدة "تعمل بذات المحل" - 2 جزارين متجولين، جميعهم مقيمون بالقاهرة). 
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم باستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين وإتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الجزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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