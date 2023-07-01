الخميس المقبل.. أول عرض لمسرحية "بابا.. أنا آسف" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.. صور

يشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد في نطاق حي المناخ، الخميس القادم، أول عرض لمسرحية "بابا.. أنا أسف"، والتي تتناول دور الأب ودوره في حياة الأبناء.
وأكد المخرج محمد الدسوقي، مخرج المسرحية، أن هذا العمل الفني يأتي تحت رعاية دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعميد محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وتحت إشراف الدكتورة جيهان المالكي، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، والدكتورة جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل.
تعرض المسرحية الاستعراضية الغنائية (بابا.. أنا أسف) للكاتب سامح الرازقي، وللمخرج محمد الدسوقي، علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد يوم الخميس القادم في تمام التاسعة مساءً، ولمدة عشر أيام والدعوة عامة لكل أبنائنا من جميع أنحاء المحافظة وخارجها أيضاً.
وأضاف "الدسوقي"، أن "بابا.. أنا أسف"، هي مسرحية استعراضية غنائية للطفل، ورسالة حب و تقدير لكل أب يبذل فوق المستطاع ويتحمل كل شيئ في سبيل أن يرى أولاده بخير وأن يربيهم على القيم والمبادئ، موضحاً أنها تتناول أيضاً تعليم الأطفال التقدير والاحترام لدور الأب.
وأشار إلى أنه يتم عرض كل هذا في إطار استعراضي غنائي للأحداث وكيفية مواجهة بعض الصعوبات وحث الأطفال علي التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية.
بسمة مجاهد
تالا رفعت_1
جني مدحت_1
ريتال رفاعي_1
ساجد عمار_3
ساره هاني_6
سليم السفطي
غني هاني
فرح رفاعي
فرح هاني_2
كادي محمد_4
لانا حافظ_5
ليان حافظ_7
مالك غريب_8
معاذ تامر
مليكة محمود
مهند وائل_2
هولي أسامه_1
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