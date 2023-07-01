اليوم السابع
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الخميس المقبل.. أول عرض لمسرحية "بابا.. أنا آسف" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.. صور

السبت، 01 يوليو 2023 01:51 م
الخميس المقبل.. أول عرض لمسرحية "بابا.. أنا آسف" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.. صور عرض لمسرحية بابا.. أنا أسف
بورسعيد - محمد عزام

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يشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد في نطاق حي المناخ، الخميس القادم، أول عرض لمسرحية "بابا.. أنا أسف"، والتي تتناول دور الأب ودوره في حياة الأبناء. 
 
وأكد المخرج محمد الدسوقي، مخرج المسرحية، أن هذا العمل الفني يأتي تحت رعاية دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعميد محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وتحت إشراف الدكتورة جيهان المالكي، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، والدكتورة جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل. 
 
تعرض المسرحية الاستعراضية الغنائية (بابا.. أنا أسف) للكاتب سامح الرازقي، وللمخرج محمد الدسوقي، علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد يوم الخميس القادم في تمام التاسعة مساءً، ولمدة عشر أيام والدعوة عامة لكل أبنائنا من جميع أنحاء المحافظة وخارجها أيضاً. 
 
وأضاف "الدسوقي"، أن "بابا.. أنا أسف"، هي مسرحية استعراضية غنائية للطفل، ورسالة حب و تقدير لكل أب يبذل فوق المستطاع ويتحمل كل شيئ في سبيل أن يرى أولاده بخير وأن يربيهم على القيم والمبادئ، موضحاً أنها تتناول أيضاً تعليم الأطفال التقدير والاحترام لدور الأب. 
 
وأشار إلى أنه يتم عرض كل هذا في إطار استعراضي غنائي للأحداث وكيفية مواجهة بعض الصعوبات وحث الأطفال علي التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية.
 
 
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