الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات ومواقف وزير المالية الإسرائيلى العنصرى بتسلئيل سموتريتش، الداعمة لغلاة المستوطنين، التى طالب فيها حمايتهم ومنع اعتقالهم إداريا، فى تحد صارخ للمطالبات الدولية والأمريكية بوقف إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين.

واعتبرت الوزارة، فى بيان صحفي، أن تصريحات سموتريتش غطاء إسرائيلى رسمى وحماية لإرهاب المستوطنين، وتشجيع لهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدراته.



وأكدت الوزارة أن اعتقال 4 من الإرهابيين إداريا ذر الرماد فى العيون، خاصة أن جرائمهم مكشوفة وواضحة ويجب محاكمتهم عليها، ولم يرتكبوا جرائم مشكوك فيها أو غير معروفة.



وطالبت الوزارة، الدول بمقاطعة وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعمين لإرهاب المستوطنين، باعتباره تحريض على العنف والقتل واشعال الحرائق، مطالبة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم خاصة أنهم يتفاخرون علنا بدعمهم للاستيطان وإرهاب المستوطنين.