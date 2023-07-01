الجيش الباكستاني يعلن مقتل 6 مسلحين خلال مداهمة قرب الحدود مع أفغانستان

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أعلن الجيش الباكستاني مقتل ستة مسلحين عقب تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن أثناء القيام بمداهمة مخبأين للمسلحين في مناطق واقعة بالقرب من الحدود مع أفغانستان.



وأضاف الجيش الباكستاني- في بيان نقلته صحيفة "دوون" الباكستانية اليوم السبت عبر موقعها الإلكتروني- أنه تم شن عمليتي المداهمة في مقاطعتي "تانك" و"شمال وزيرستان" عقب تلقي القوات الأمنية معلومات استخباراتية موثوقة تفيد باختباء مسلحين في المناطق القريبة من الحدود مع أفغانستان، مشيرا إلى أن القوات صادرت أيضا أسلحة وذخائر من المخبأ كما تقوم بعملية تطهير للمنطقة.



ولم يتطرق الجيش الباكستاني إلى أي تفاصيل حول هويات المسلحين القتلى أو الجماعة التي ينتمون إليها.