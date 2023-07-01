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التعليم: تجهيز كراسات إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة وبدء تصحيحها

السبت، 01 يوليو 2023 12:45 م
التعليم: تجهيز كراسات إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة وبدء تصحيحها طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم سحب كراسات إجابة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة إسكانر لبدء التصحيح الإلكترونى عبر الأجهزة المخصصة، موضحة أنه مع بدء تصحيح نسبة معينة من أوراق الإجابة سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت صعوبة أسئلة بعينها، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تطبق ما يحقق مصلحة الطلاب.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات لصالح الطلاب بعد الشكاوى من صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة والتى أدى فيها الطلاب الامتحانات الأحد 25 يونيو الماضى:
 
- لجنة من الخبراء ستقوم بمراجعة امتحان مادة الكيمياء ونموذج الاجابة للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وقدرات الطلاب العلمية.
- بعد التصحيح الالكتروني سيتم تحدد نقاط الصعوبة لكل سؤال.
- قد تلجأ كنترولات الثانوية العامة إلى إلغاء أسئلة أو جزئيات من الامتحان وإعادة توزيع درجاته على باقى إجابات الامتحان.
- قد يتم منح الطلاب الدرجة كاملة إذا اتضح أن هناك سؤال صعب ولم يتم الإجابة عنه من قبل الطلاب.
 
- اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح الطلاب إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له لتحقيق العدالة.
 
وشكا طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، مؤكدين أن الأسئلة صعبة وفى مستوى مدرس المادة وليس الطالب، كما دخل بعض الطلاب فى حالة من البكاء بسبب صعوبة الامتحان، موضحين أن الأسئلة جميعها غير مباشرة وخاصة الكيمياء العضوية، كما طالبوا بمراعاتهم فى عملية التصحيح ورصد الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان 
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات وعدد الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء، موضحة أن الكيمياء مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.

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