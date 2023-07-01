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"التأمينات" تعلن الأوراق المطلوبة لدخول العاملين بالخارج ضمن المنظومة.. التفاصيل

السبت، 01 يوليو 2023 06:01 ص
"التأمينات" تعلن الأوراق المطلوبة لدخول العاملين بالخارج ضمن المنظومة.. التفاصيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خدمة اشتراك المصريين العاملين بالخارج  في التأمينات ويستطيع الشخص الراغب في الاشتراك في هذه الخدمة الحصول على طلب من الموقع الإليكتروني للهيئة وإرساله لمكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج  بمنطقة الألفي بالقاهرة، ويتم تقديم صورة جواز السفر على أن يكون ساريًا وصورة موثقة من عقد العمل في الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية وصورة موثقة من عقد العمل على متن السفينة الأجنبية و صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد المميكنة وتقرير اللياقة الطبية ويتم مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.
 
وعلى جانب أخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية منها وفاة المستحق و زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية ،العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب كذلك توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
 
 

التأمينات

العاملين بالخارج

المصريين العاملين بالخارج

اشتراك المصريين العاملين بالخارج في التأمينات

خدمات التأمينات للمصريين العاملين بالخارج



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