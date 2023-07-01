اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة "وإنَّا له لحافظون" ردا على حملات التشويه المتطرفة ضد القرآن

السبت، 01 يوليو 2023 12:58 م
"البحوث الإسلامية" يطلق حملة "وإنَّا له لحافظون" ردا على حملات التشويه المتطرفة ضد القرآن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان: (وإنَّا له لحافظون)، دفاعًا عن كتاب الله ضد كل توجّه متطرف يطعن في المقدسات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بقضايا الواقع والعمل على معالجتها في إطارها الشرعي.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة تأتي في ظل الحملة العنصرية الموجهة للمقدسات الإسلامية، الأمر الذي ترتب عليه إيذاء مشاعر المسلمين حول العالم نتيجة التعامل المتطرف ضد المصحف الشريف بما لا يليق بمقامه الكريم، مما يدعم ظاهرة العنصرية والتطرف ضد الأديان ويؤجج مشاعر الكراهية والحقد بين أتباع الأديان المختلفة، مضيفًا أن الحملة تستهدف التركيز على واجبنا نحو القرآن الكريم وضرورة الحفاظ عليه، وكيفية مواجهة مثل هذه التوجهات المتطرفة، والرد عليها ردًا إيجابيًا بتربية وتنشئة الأجيال على كتاب الله وأحكامه وقيمه.
 
فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع عبر بوابة الأزهر، وصفحات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحملة يعتمد على الخطاب البسيط والميسر للوصول إلى كل الناس من خلال استحضار نماذج واقعية من القرآن الكريم، وبيان هديه ودعوته المتكررة لإصلاح المجتمع ونشر السلم والطمأنينة بين الناس وإعمار الأرض وكل ما نعاني من غيابه وفقدانه في عصرنا الحالي.

المصحف الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأسقفية لأمين مجمع البحوث الإسلامية: نثمن جهودكم في نشر الوعى بالقضايا المعاصرة

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:15 م

ما مواقيت الحج الزمانية؟.. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تجيب

الأحد، 11 يونيو 2023 07:00 ص

أمين مجمع البحوث: خلق الله الإنسان لعمارة الكون والحفاظ عليه

الإثنين، 29 مايو 2023 02:38 م

قافلة لمجمع البحوث الإسلامية لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة ببلطيم

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:51 م

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الشريعة دعت المجتمع لتحمّل المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي الهمم

السبت، 06 مايو 2023 12:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة